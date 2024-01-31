***OYK* *ALBTS* *PAT* *GGF* *PKA* *PGB* *RTM* *AHR* *PGA* *ALONE* *PBA* *AG7* *OYZ* *ALDUK* *ABZ* *BKA* *OYE* *PG2* *PG1* *PG3*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ
31.01.2024 17:53
***OYK******ALBTS******PAT******GGF******PKA******PGB******RTM******AHR******PGA******ALONE******PBA******AG7******OYZ******ALDUK******ABZ******BKA******OYE******PG2******PG1******PG3*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ABZ, AG7, AHR, ALBTS, ALDUK, ALONE, BKA, GGF, OYE, OYK, OYZ, PAT, PBA, PG1, PG2, PG3, PGB, PKA, RTM]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı içerisinde kurucusu olduğumuz Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföyünde değerleme yapılması gereken Gayrimenkul varlıkları ile fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 31/01/2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244928
BIST