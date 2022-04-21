***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2022 09:14
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022597
BIST
10:312.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,60
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:3114,6760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:3116,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1279
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0598
En Düşük
15,8826
10:31921,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,17
|Açılış
|: 921,21
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DAGHL
|23,32
|4.937.845
|% 10,00
|
|DAGI
|3,82
|64.319.495
|% 7,91
|
|TRGYO
|7,67
|46.496.675
|% 6,23
|
|INVEO
|34,24
|22.423.096
|% 6,01
|
|DESPC
|12,60
|10.099.731
|% 5,88
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,16
|27.962.447
|% -6,23
|
|MEPET
|3,42
|1.333.426
|% -6,04
|
|AVGYO
|2,98
|5.559.243
|% -4,49
|
|PNLSN
|11,76
|6.945.951
|% -2,57
|
|EKGYO
|3,02
|781.244.825
|% 3,78
|
|THYAO
|38,90
|609.050.715
|% 0,10
|
|GARAN
|14,25
|352.063.205
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,34
|338.853.575
|% 0,56
|
|KRDMD
|16,22
|316.171.057
|% 0,12
|
|EKGYO
|3,02
|781.244.825
|% 3,78
|
|ODAS
|2,59
|177.355.337
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,34
|338.853.575
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,88
|142.983.342
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,43
|145.639.642
|% 0,68
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6738
|14,6789
|% 0,05
|
|Euro
|16,0399
|16,0609
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1261
|19,2220
|% 0,06
|
|Frank
|15,4287
|15,5217
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9021
|3,9216
|% 0,06
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,75
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,67
|
Seans Raporu
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