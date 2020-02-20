***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:26
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820267
BIST
13:21118.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -939,74
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:216,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:216,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:21315,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 315,24
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,55
|133.775.284
|% 19,53
|
|HATEK
|9,86
|15.827.929
|% 15,19
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,78
|80.465.227
|% 7,78
|
|YBTAS
|4.743,20
|507.849
|% 5,43
|
|VERTU
|5,52
|29.121.899
|% -16,36
|
|QNBFB
|39,00
|1.846.547
|% -11,36
|
|TSPOR
|6,98
|555.381.704
|% -10,28
|
|MZHLD
|13,32
|119.997
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|BJKAS
|3,37
|875.852.875
|% -4,26
|
|ASELS
|29,14
|768.783.341
|% -2,15
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|FENER
|17,60
|623.425.742
|% -9,47
|
|THYAO
|14,71
|558.859.604
|% -1,28
|
|BJKAS
|3,37
|875.852.875
|% -4,26
|
|CEMAS
|1,30
|248.508.809
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|IHLGM
|1,25
|124.310.844
|% -3,85
|
|ODAS
|2,14
|212.043.325
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8185
|7,8577
|% -0,26
|
|Frank
|6,1633
|6,2004
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-2,64
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.078
|2.129
|9,95
|
|Yarım
|1.004
|1.030
|4,81
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,41
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,07
|