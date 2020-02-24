***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821088
BIST
12:17114.194
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.634,95
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.012
12:176,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0645
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1564
En Düşük
6,0929
12:176,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0513
|Açılış
|: 6,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
12:17333,55
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 11,53
|Açılış
|: 333,55
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
333,63
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.369.060
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|FENER
|14,61
|135.083.780
|% -9,25
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|CRDFA
|2,32
|19.415
|% -6,83
|
|THYAO
|13,86
|716.491.748
|% -4,55
|
|ASELS
|28,40
|327.505.662
|% -1,53
|
|IPEKE
|10,10
|271.293.844
|% 3,59
|
|KOZAA
|12,86
|253.655.569
|% 2,55
|
|KRDMD
|2,72
|207.816.047
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,28
|122.368.465
|% 1,59
|
|ODAS
|2,10
|188.915.082
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|207.816.047
|% -3,55
|
|TEKTU
|1,58
|87.261.652
|% 1,28
|
|THYAO
|13,86
|716.491.748
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9264
|7,9662
|% 0,69
|
|Frank
|6,2557
|6,2934
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6351
|1,6433
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|41,66
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,64
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,98
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,37
|
|Çeyrek
|532
|545
|16,68
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,08
|56,08
|-1,86
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