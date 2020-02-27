***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 17:11
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822052
BIST
17:09111.580
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -3.591,61
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:096,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1774
En Düşük
6,1506
17:096,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0840
|Açılış
|: 6,7660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7826
En Düşük
6,6963
17:09327,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,78
|Açılış
|: 327,77
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,21
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|68.140.414
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.864.419
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|14.130.560
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,53
|146.873.584
|% -12,75
|
|SNPAM
|5,64
|1.938.073
|% -10,48
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|54,05
|17.030.941
|% -9,92
|
|BURCE
|6,83
|4.245.570
|% -9,66
|
|THYAO
|12,54
|2.322.581.381
|% -5,29
|
|ASELS
|28,02
|1.087.225.918
|% -3,38
|
|KRDMD
|2,79
|814.877.389
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|538.257.511
|% -0,75
|
|GARAN
|10,27
|471.584.999
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,32
|538.257.511
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|814.877.389
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|334.353.951
|% -1,32
|
|THYAO
|12,54
|2.322.581.381
|% -5,29
|
|ODAS
|2,08
|311.256.270
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9339
|7,9737
|% 0,19
|
|Frank
|6,3468
|6,3850
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6407
|1,6490
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|14,23
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|23,61
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|11,42
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-1,72
|