***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 14:28
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823275
BIST
15:56107.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.604,85
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
15:566,2237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
15:566,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
15:56320,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,10
|Açılış
|: 320,64
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|440.296.014
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.397.481
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.216.265
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,25
|33.334.228
|% 14,13
|
|ASUZU
|11,53
|45.881.093
|% 13,37
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,65
|8.296.938
|% -2,92
|
|VERUS
|19,31
|4.355.582
|% -2,47
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|THYAO
|11,86
|927.221.613
|% 0,94
|
|ASELS
|28,18
|495.535.518
|% 2,47
|
|KARSN
|1,97
|440.296.014
|% 17,96
|
|GARAN
|9,61
|377.313.207
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|309.665.160
|% 3,93
|
|KARSN
|1,97
|440.296.014
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,38
|309.665.160
|% 3,93
|
|ODAS
|2,05
|201.500.028
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|136.874.860
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|135.144.338
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9415
|7,9813
|% -0,31
|
|Frank
|6,4824
|6,5215
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,39
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.115
|2.168
|7,75
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|3,75
|
|Çeyrek
|513
|524
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
|
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