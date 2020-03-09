***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:33
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825425
BIST
16:10104.353
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -5.247,09
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:106,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:107,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1286
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:10329,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,17
|Açılış
|: 329,73
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|66.456.558
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,90
|10.436.338
|% 7,17
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.716
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.877.775
|% -14,66
|
|AYCES
|8,54
|1.369.891
|% -14,43
|
|VAKKO
|5,19
|49.485.665
|% -13,93
|
|THYAO
|10,72
|715.895.077
|% -3,77
|
|ASELS
|28,24
|496.704.450
|% -5,36
|
|GARAN
|9,50
|273.201.490
|% -5,28
|
|TUPRS
|93,15
|206.595.208
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,31
|194.983.684
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,28
|127.073.919
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,31
|194.983.684
|% -4,94
|
|ODAS
|1,93
|143.355.514
|% -6,76
|
|KARSN
|1,75
|120.009.901
|% -5,41
|
|THYAO
|10,72
|715.895.077
|% -3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9790
|8,0190
|% 0,87
|
|Frank
|6,5752
|6,6148
|% 1,81
|
|Riyal
|1,6221
|1,6302
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,96
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|16,77
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,12
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,88
|34,88
|-10,39
|