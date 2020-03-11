***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:29
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826969
BIST
14:27100.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -817,34
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:276,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:276,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:27330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,85
|Açılış
|: 330,44
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|35.777.825
|% 17,19
|
|ECILC
|3,90
|177.888.467
|% 17,12
|
|DEVA
|9,61
|122.243.054
|% 15,92
|
|SELEC
|7,08
|79.618.577
|% 15,12
|
|ECZYT
|10,46
|79.999.418
|% 13,82
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,00
|225.250.893
|% -16,14
|
|OYAYO
|4,78
|622.581
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.582.053
|% -14,74
|
|ESCOM
|2,07
|8.316.576
|% -14,11
|
|ASELS
|25,54
|729.162.101
|% -1,39
|
|THYAO
|9,78
|465.674.241
|% -1,91
|
|GARAN
|9,47
|275.981.296
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,00
|225.250.893
|% -16,14
|
|GSRAY
|2,29
|193.356.982
|% -10,89
|
|CEMAS
|0,91
|95.926.046
|% -9,00
|
|IHLGM
|1,13
|114.101.530
|% -5,04
|
|ODAS
|1,59
|159.578.633
|% -7,56
|
|ADESE
|1,29
|114.528.992
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,29
|193.356.982
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9441
|7,9840
|% 0,21
|
|Frank
|6,5699
|6,6094
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6379
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,73
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,91
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,86
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,03
|
|Çeyrek
|528
|540
|6,01
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|36,09
|36,09
|-1,13
|
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