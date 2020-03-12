***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:47
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827400
BIST
13:2996.982
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -3.984,32
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:296,2347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:297,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:29328,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,56
|Açılış
|: 328,21
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.780.671
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.864.086
|% 19,80
|
|SELEC
|8,82
|115.899.654
|% 19,51
|
|DEVA
|11,85
|170.064.861
|% 19,22
|
|ECZYT
|12,97
|102.231.614
|% 17,70
|
|IHEVA
|2,55
|5.702.858
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,12
|38.226.893
|% -19,40
|
|ALCTL
|13,14
|14.522.763
|% -18,94
|
|TSPOR
|3,49
|126.861.282
|% -18,84
|
|RYSAS
|4,65
|30.370.605
|% -18,28
|
|ASELS
|25,24
|434.274.366
|% -3,52
|
|THYAO
|8,90
|339.031.309
|% -7,39
|
|ECILC
|4,78
|271.864.086
|% 19,80
|
|GARAN
|8,98
|177.749.076
|% -6,26
|
|DEVA
|11,85
|170.064.861
|% 19,22
|
|IHLGM
|0,97
|111.655.088
|% -13,39
|
|ODAS
|1,42
|129.599.189
|% -11,80
|
|ECILC
|4,78
|271.864.086
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,80
|47.884.327
|% -13,04
|
|ADESE
|1,28
|75.619.967
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9176
|7,9573
|% -0,27
|
|Frank
|6,6087
|6,6485
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,27
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|-14,05
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-6,79
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,62
|33,62
|-2,17
|