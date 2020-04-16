***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:02
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838484
BIST
10:4896.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 740,77
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
96.278
10:486,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
10:487,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0263
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
10:48382,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,27
|Açılış
|: 382,76
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,27
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,32
|58.915
|% 9,95
|
|RTALB
|9,51
|8.230.017
|% 9,94
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|PGSUS
|50,80
|194.073.708
|% -8,39
|
|CLEBI
|79,15
|7.668.540
|% -8,13
|
|IHEVA
|1,93
|23.729.185
|% -7,66
|
|KLNMA
|40,80
|12.704.441
|% -7,27
|
|THYAO
|10,37
|218.959.922
|% 0,10
|
|PGSUS
|50,80
|194.073.708
|% -8,39
|
|MGROS
|30,46
|183.947.725
|% 5,54
|
|ASELS
|26,64
|176.983.763
|% 0,76
|
|GARAN
|8,26
|124.869.638
|% 0,61
|
|YKBNK
|1,95
|50.607.924
|% 0,52
|
|ECILC
|4,53
|109.204.279
|% 3,66
|
|TSKB
|0,97
|22.031.669
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|218.959.922
|% 0,10
|
|AVOD
|2,02
|41.001.522
|% 4,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5982
|8,6413
|% -0,37
|
|Frank
|7,1086
|7,1514
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8315
|1,8406
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,85
|
|Altın Gr.
|382
|383
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.515
|10,60
|
|Tam
|2.523
|2.588
|10,80
|
|Yarım
|1.227
|1.259
|5,30
|
|Çeyrek
|615
|630
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,61
|27,61
|-0,08
|