***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:48
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838848
BIST
14:1898.547
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.297,82
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:186,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:187,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0833
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:18370,77
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -13,00
|Açılış
|: 370,77
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,54
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.519.108
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|578.902
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.320.567
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.423.639
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.166.213.033
|% 2,56
|
|THYAO
|10,56
|615.173.060
|% 3,94
|
|GARAN
|8,56
|570.892.863
|% 3,76
|
|ASELS
|27,38
|495.290.298
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|163.211.057
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.575.110
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|212.770.919
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|85.446.984
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|444.528.709
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5797
|% -1,02
|
|Frank
|7,0528
|7,0953
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,70
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|