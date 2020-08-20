***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:03
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870275
BIST
10:411.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:417,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:418,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:41458,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,49
|Açılış
|: 458,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.826.174
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.037.827
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,48
|1.009.849.253
|% 5,91
|
|TUPRS
|88,75
|900.421.118
|% 3,26
|
|RTALB
|59,80
|226.486.607
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,85
|202.890.673
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,03
|181.055.437
|% 3,41
|
|PETKM
|4,48
|1.009.849.253
|% 5,91
|
|ZOREN
|2,85
|202.890.673
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,03
|144.329.061
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,03
|181.055.437
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,65
|58.207.121
|% 1,85
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3153
|7,3188
|% 0,41
|
|Euro
|8,6717
|8,6776
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,5560
|9,6039
|% 0,31
|
|Frank
|7,9952
|8,0434
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% 0,36
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|