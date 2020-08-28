***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 15:42
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871578
BIST
16:561.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:567,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:568,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:56462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,84
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|GYHOL
|26,62
|75.863.968
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.331.280
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|87,00
|45.924.802
|% -6,95
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,23
|37.637.271
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,06
|1.074.709.145
|% 4,08
|
|GARAN
|6,92
|950.267.462
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|950.066.396
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,83
|780.178.915
|% 5,20
|
|TUPRS
|83,15
|672.974.247
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,06
|1.074.709.145
|% 4,08
|
|ZOREN
|2,83
|780.178.915
|% 5,20
|
|PETKM
|4,04
|950.066.396
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|313.111.210
|% -2,14
|
|AKENR
|1,96
|287.009.599
|% 0,51
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3381
|7,3458
|% -0,15
|
|Euro
|8,7122
|8,7246
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7228
|9,7716
|% 0,54
|
|Frank
|8,0742
|8,1228
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|30,50
|
|Altın Gr.
|462
|463
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,52
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|-0,02
|