***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 13:57
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880448
BIST
15:461.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.163
En Düşük
1.151
15:467,9159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8945
15:469,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,3073
15:46487,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,09
|Açılış
|: 487,54
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,37
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler15:46
|BEYAZ
|12,43
|20.459.896
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.559.712
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|20.837.155
|% 9,99
|
|TKURU
|495,20
|1.675.757
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|1.138.067.204
|% 1,77
|
|GARAN
|7,08
|712.280.414
|% 1,58
|
|PETKM
|4,49
|611.699.848
|% 1,35
|
|ASELS
|18,18
|513.055.477
|% 0,44
|
|KERVT
|7,03
|492.650.349
|% 7,16
|
|SISE
|6,91
|1.138.067.204
|% 1,77
|
|PETKM
|4,49
|611.699.848
|% 1,35
|
|KRDMD
|3,45
|466.607.828
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,76
|205.713.071
|% 0,57
|
|TSKB
|1,11
|120.225.245
|% 1,83
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9121
|7,9159
|% -0,35
|
|Euro
|9,3458
|9,3578
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2093
|10,2605
|% -0,29
|
|Frank
|8,6322
|8,6842
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1023
|2,1128
|% -0,37
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|24,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,41
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.272
|38,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|35,99
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,41
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,26
|
Seans Raporu
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