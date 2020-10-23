***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 10:05
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883192
BIST
14:101.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:107,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:109,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:10488,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,97
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SANFM
|12,10
|9.613.326
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.608.877
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.796
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|SISE
|6,86
|762.118.395
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|700.856.186
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|413.677.774
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|324.109.653
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.491.054
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.195.181
|% 4,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9600
|7,9653
|% 0,35
|
|Euro
|9,4345
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% 0,17
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1165
|2,1272
|% 0,30
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|