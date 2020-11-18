***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889015
BIST
11:151.274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.277
En Düşük
1.264
11:157,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:159,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:15467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,67
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:13
|AGYO
|2,46
|11.133.718
|% 5,58
|
|AFYON
|4,34
|18.686.995
|% 1,64
|
|AEFES
|21,46
|10.090.262
|% -0,19
|
|ADEL
|20,54
|5.174.535
|% -1,72
|
|ADEL
|20,54
|5.174.535
|% -1,72
|
|AEFES
|21,46
|10.090.262
|% -0,19
|
|AKGRT
|7,62
|2.248.724
|% 0,66
|
|AKCNS
|13,24
|1.411.267
|% 1,07
|
|AFYON
|4,34
|18.686.995
|% 1,64
|
|AKBNK
|6,16
|307.713.068
|% 2,84
|
|AFYON
|4,34
|18.686.995
|% 1,64
|
|AKSA
|9,92
|16.347.029
|% 0,10
|
|AGYO
|2,46
|11.133.718
|% 5,58
|
|AEFES
|21,46
|10.090.262
|% -0,19
|
|AKBNK
|6,16
|307.713.068
|% 2,84
|
|AGYO
|2,46
|11.133.718
|% 5,58
|
|AFYON
|4,34
|18.686.995
|% 1,64
|
|AKENR
|2,21
|9.289.640
|% 1,84
|
|AKSA
|9,92
|16.347.029
|% 0,10
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7218
|7,7272
|% 0,36
|
|Euro
|9,1834
|9,1911
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2248
|10,2760
|% 0,51
|
|Frank
|8,4494
|8,5003
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|0,11
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:29TLMAN
Yüzde 6.92 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 544 adet işlem
-
11:27TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 34.30 lira fiyatla işlem gören hissede 484, 559 adet işlem
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VAKBN, ISCTR, KRDMD
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 36 artarak (% 1.35 ) 1, 152
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, LINK, YESIL, ARTI, CASA