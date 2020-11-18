***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:19
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889028
BIST
11:541.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 20,86
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:547,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 43,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 43,7500
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:549,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0426
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:546,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,05
|Açılış
|: 6,11
|
|Önceki Kapanış
|: 6,06
|
6,14
En Düşük
6,03
BIST En Aktif Hisseler11:52
|LINK
|47,32
|5.279.739
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.350.306
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|107.404.433
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.326.533
|% -9,94
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,21
|434.177.131
|% 3,67
|
|THYAO
|11,61
|309.748.708
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,91
|218.200.715
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|116.543.183
|% 2,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7157
|7,7189
|% 0,25
|
|Euro
|9,1745
|9,1804
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,2178
|10,2690
|% 0,44
|
|Frank
|8,4365
|8,4873
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,09
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|-16,58
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-8,02
|
|Çeyrek
|751
|768
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,29
|