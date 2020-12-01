***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:01
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890680
BIST
10:381.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 21,84
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:387,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8772
En Düşük
7,7988
10:389,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0945
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4310
En Düşük
9,3064
10:38450,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,18
|Açılış
|: 450,20
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:38
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|35.542.067
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|36.949.381
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|3.545.350
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.923.727
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,58
|4.948.138
|% -6,70
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|TKNSA
|12,83
|194.113.185
|% 5,77
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,47
|59.536.748
|% 1,38
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8556
|7,8742
|% 0,62
|
|Euro
|9,4115
|9,4303
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,4466
|10,4990
|% 0,45
|
|Frank
|8,6017
|8,6536
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0813
|2,0917
|% 0,04
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,10
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|