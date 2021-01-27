***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:19
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904898
BIST
16:371.488
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -48,07
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.488
16:377,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:378,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:37438,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,89
|Açılış
|: 438,01
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MAALT
|279,60
|64.166.933
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.710.149
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.866.867
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.277.722
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.691.524.284
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,44
|1.504.146.361
|% -3,94
|
|GARAN
|9,23
|1.349.903.791
|% -3,05
|
|KRDMD
|6,77
|1.091.624.925
|% -1,88
|
|KOZAL
|115,40
|970.169.560
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,44
|1.504.146.361
|% -3,94
|
|ODAS
|3,97
|1.691.524.284
|% 0,51
|
|TSKB
|1,84
|695.863.823
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,47
|435.477.449
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|339.189.153
|% -6,58
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3985
|% 0,74
|
|Euro
|8,9534
|8,9572
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0973
|10,1480
|% 0,38
|
|Frank
|8,2919
|8,3418
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,74
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,06
|