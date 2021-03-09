***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 15:33
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916500
BIST
16:531.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,54
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:537,6349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1175
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:539,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1055
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:53421,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,32
|Açılış
|: 421,64
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:51
|HLGYO
|3,63
|278.062.308
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.619
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.152
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.196.357
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.466.045
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|INDES
|31,16
|438.068.131
|% -8,35
|
|GARAN
|9,01
|1.913.772.790
|% 0,11
|
|THYAO
|14,95
|1.547.029.838
|% 2,05
|
|PETKM
|6,22
|1.188.222.493
|% -0,16
|
|SISE
|7,64
|889.909.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,35
|780.208.149
|% 1,24
|
|GARAN
|9,01
|1.913.772.790
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|1.188.222.493
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,40
|432.641.607
|% 1,27
|
|SISE
|7,64
|889.909.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,35
|780.208.149
|% 1,24
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6323
|7,6378
|% -1,48
|
|Euro
|9,0780
|9,0897
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,6012
|10,6543
|% -0,59
|
|Frank
|8,1910
|8,2403
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% -1,06
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,96
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.855
|20,77
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|10,05
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,12
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05MSGYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 452, 601 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 16 artarak (% 1.12 ) 1, 634
-
17:04
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HLGYO, TRILC
-
17:04XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 20, 559.00 milyon TL de
-
17:02ISKPL
Yüzde 7.57 oranında artışla 40.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 130 adet işlem