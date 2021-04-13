***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:10
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927224
BIST
12:251.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:258,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:259,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:25453,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,79
|Açılış
|: 453,26
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MTRKS
|49,56
|5.377.210
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|844.990
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.690.388
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.695.330
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.383.344
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.336.243
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.992.894
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|344.520
|% -9,85
|
|EREGL
|16,71
|448.345.117
|% 1,89
|
|FENER
|33,96
|419.426.413
|% 8,50
|
|KOZAL
|112,10
|320.044.319
|% 0,18
|
|GARAN
|6,61
|312.256.255
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,74
|290.545.212
|% -7,66
|
|EKGYO
|1,76
|258.036.903
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|177.857.447
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|175.256.996
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,62
|31.091.977
|% -3,13
|
|GSRAY
|3,61
|170.309.103
|% 1,98
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1523
|8,1552
|% 0,07
|
|Euro
|9,7053
|9,7109
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1867
|11,2428
|% 0,18
|
|Frank
|8,7834
|8,8363
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,05
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,20
|