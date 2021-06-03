***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 15:09
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939855
BIST
16:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,37
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:468,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
16:4610,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0978
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:46523,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,22
|Açılış
|: 523,05
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
522,22
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VAKKO
|14,30
|84.362.561
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.541.278
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.944.864
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.341.366
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.053.159
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|361.582.727
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CANTE
|7,99
|73.181.333
|% -5,78
|
|THYAO
|13,90
|2.195.367.455
|% 1,83
|
|GARAN
|7,97
|1.122.200.251
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,62
|952.667.351
|% -2,43
|
|SISE
|8,02
|593.500.454
|% 2,69
|
|PETKM
|6,28
|584.682.321
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,19
|580.114.193
|% -0,90
|
|THYAO
|13,90
|2.195.367.455
|% 1,83
|
|GARAN
|7,97
|1.122.200.251
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,13
|147.036.787
|% 5,61
|
|EKGYO
|1,93
|238.485.464
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7127
|% 1,40
|
|Euro
|10,5840
|10,5958
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,2593
|12,3207
|% 0,98
|
|Frank
|9,6034
|9,6613
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% 1,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-39,95
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.457
|3.510
|-25,00
|
|Tam
|3.446
|3.532
|-24,45
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-11,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-5,92
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|0,20
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Seans Raporu
16:46
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