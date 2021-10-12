***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 11:03
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969729
BIST
11:091.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:099,0314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:0910,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0461
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:09509,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,25
|Açılış
|: 509,98
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MERIT
|23,16
|8.974.895
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.174.885
|% 9,80
|
|METUR
|3,44
|12.357.818
|% 9,21
|
|DOBUR
|38,00
|4.460.629
|% 8,20
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.492.022
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|16.053.067
|% -9,95
|
|OYLUM
|7,68
|2.157.812
|% -7,47
|
|YEOTK
|81,50
|67.819.664
|% -4,62
|
|GARAN
|9,52
|609.479.655
|% 0,85
|
|TUPRS
|127,40
|283.894.620
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,41
|251.928.450
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,82
|194.087.245
|% 0,15
|
|EREGL
|17,58
|181.512.293
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,41
|251.928.450
|% -0,41
|
|GARAN
|9,52
|609.479.655
|% 0,85
|
|ODAS
|1,51
|82.320.573
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,79
|93.387.623
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|52.892.153
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0258
|9,0319
|% 0,34
|
|Euro
|10,4377
|10,4460
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,2294
|12,2908
|% 0,24
|
|Frank
|9,6933
|9,7516
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3994
|2,4115
|% 0,28
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,16
|
|Altın Gr.
|510
|510
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|0,27
|