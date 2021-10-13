***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 15:17
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970251
BIST
16:391.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.416
16:399,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0967
En Düşük
9,0017
16:3910,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0785
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5231
En Düşük
10,4123
16:39518,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,71
|Açılış
|: 518,09
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
518,39
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler16:39
|LUKSK
|49,50
|9.628.912
|% 10,00
|
|FROTO
|176,90
|1.299.203.595
|% 9,54
|
|ANELE
|2,70
|55.868.418
|% 8,87
|
|KTSKR
|33,36
|31.492.986
|% 8,17
|
|RALYH
|4,78
|4.472.802
|% 8,14
|
|PRKAB
|19,17
|7.195.498
|% -10,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.374.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.606.019
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,24
|7.791.399
|% -8,12
|
|FROTO
|176,90
|1.299.203.595
|% 9,54
|
|THYAO
|14,31
|1.239.171.139
|% 2,21
|
|ASELS
|16,47
|1.090.369.689
|% 0,80
|
|GARAN
|9,45
|987.734.080
|% -0,53
|
|TUPRS
|122,70
|711.222.470
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,82
|493.708.541
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,41
|310.749.752
|% -0,82
|
|GARAN
|9,45
|987.734.080
|% -0,53
|
|PETKM
|6,18
|642.788.318
|% 0,32
|
|ODAS
|1,49
|153.870.751
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0736
|9,0760
|% 0,45
|
|Euro
|10,5042
|10,5097
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,3419
|12,4038
|% 0,83
|
|Frank
|9,7512
|9,8099
|% 0,86
|
|Riyal
|2,4120
|2,4241
|% 0,43
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|18,41
|
|Altın Gr.
|517
|517
|5,22
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.469
|22,00
|
|Tam
|3.404
|3.490
|26,14
|
|Yarım
|1.645
|1.688
|12,64
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:49SELVA
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 412 adet işlem
-
16:46YEOTK
Yüzde 8.19 oranında artışla 83.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 591, 173 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 1 artarak (% 0.33 ) 1, 250
-
16:45
OZBAL, KTSKR, TTRAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında