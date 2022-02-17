***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002298
BIST
11:312.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,15
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.039
11:3113,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0273
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:3115,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0294
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:31824,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,28
|Açılış
|: 824,78
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:31
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|10.383.745
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|5.546.825
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|21.390.216
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|950.306
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|OYLUM
|5,03
|6.286.054
|% -7,88
|
|THYAO
|30,32
|1.629.860.068
|% 2,43
|
|TUPRS
|194,80
|506.740.289
|% -0,41
|
|KRDMD
|11,98
|408.177.303
|% 0,93
|
|TAVHL
|40,76
|318.944.378
|% 4,03
|
|YKBNK
|4,08
|273.047.542
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,08
|273.047.542
|% 1,75
|
|THYAO
|30,32
|1.629.860.068
|% 2,43
|
|KRDMD
|11,98
|408.177.303
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,36
|76.614.510
|% 0,00
|
|ISGYO
|5,46
|143.955.745
|% 1,49
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6150
|13,6242
|% 0,20
|
|Euro
|15,5000
|15,5105
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4577
|18,5503
|% 0,17
|
|Frank
|14,7109
|14,7995
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6172
|3,6353
|% 0,14
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|13,05
|
|Altın Gr.
|822
|822
|3,46
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-1,25
|
Seans Raporu
11:31
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11:46
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