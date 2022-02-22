***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003362
BIST
17:212.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,71
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:2113,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2176
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:2115,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2623
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:21848,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 11,60
|Açılış
|: 848,86
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:21
|HUNER
|2,20
|3.585.529
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.436.084
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.254.217
|% 9,94
|
|TETMT
|344,00
|9.471.146
|% 8,52
|
|SKTAS
|3,30
|29.411.194
|% 7,84
|
|PKENT
|467,30
|835.065
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.892.689
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|EREGL
|28,48
|1.163.106.269
|% -1,32
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,26
|324.209.035
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8697
|13,8802
|% 1,59
|
|Euro
|15,7282
|15,7411
|% 1,69
|
|Sterlin
|18,7324
|18,8264
|% 1,09
|
|Frank
|15,0158
|15,1063
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6843
|3,7027
|% 1,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,75
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|