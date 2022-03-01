***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 10:00
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYLUM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005648
BIST
10:171.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 32,02
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.980
En Düşük
1.969
10:1713,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0549
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9032
En Düşük
13,7651
10:1715,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0731
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6453
En Düşük
15,4520
10:17851,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,08
|Açılış
|: 851,66
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
852,54
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler10:17
|HUBVC
|9,13
|2.626.555
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|KONKA
|10,08
|19.658.798
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|YKSLN
|6,26
|1.912.786
|% 8,87
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|PKENT
|365,00
|2.814.009
|% -4,35
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|KARYE
|18,51
|6.945.588
|% -3,54
|
|THYAO
|26,22
|343.139.013
|% 2,34
|
|ASELS
|23,08
|292.544.272
|% 3,78
|
|EREGL
|31,84
|250.515.538
|% 2,45
|
|GARAN
|11,31
|240.562.626
|% 2,08
|
|KRDMD
|12,00
|196.710.068
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,63
|91.407.418
|% 1,40
|
|GARAN
|11,31
|240.562.626
|% 2,08
|
|ODAS
|1,33
|26.326.694
|% 2,31
|
|HUNER
|2,94
|51.240.902
|% 3,52
|
|KLGYO
|0,89
|14.835.246
|% 3,49
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8736
|13,8995
|% 0,40
|
|Euro
|15,5663
|15,6449
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,5818
|18,6750
|% 0,27
|
|Frank
|15,0614
|15,1521
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6868
|3,7053
|% 0,11
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-2,68
|
|Altın Gr.
|851
|851
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,00
|