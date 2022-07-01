***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 14:13
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040648
BIST
15:272.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 39,54
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:2716,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:2717,4623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0651
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:27962,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,71
|Açılış
|: 962,21
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ISSEN
|28,16
|58.730.630
|% 10,00
|
|GESAN
|45,72
|223.958.298
|% 8,81
|
|KOZAL
|184,80
|1.106.787.785
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,83
|90.255.899
|% 8,63
|
|OZKGY
|5,93
|35.906.538
|% 7,62
|
|GLRYH
|3,23
|32.005.449
|% -5,28
|
|RTALB
|7,10
|98.804.219
|% -4,83
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,48
|11.497.956
|% -3,79
|
|AKCNS
|20,56
|5.199.131
|% -3,66
|
|THYAO
|49,36
|4.144.237.223
|% 5,47
|
|SISE
|21,20
|1.281.072.393
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.106.787.785
|% 8,71
|
|EREGL
|27,20
|934.481.218
|% 0,22
|
|TUPRS
|270,60
|810.622.314
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,65
|235.082.340
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,40
|376.865.942
|% 1,62
|
|THYAO
|49,36
|4.144.237.223
|% 5,47
|
|ODAS
|2,91
|236.675.105
|% 0,69
|
|SISE
|21,20
|1.281.072.393
|% -1,40
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7485
|16,7575
|% 0,35
|
|Euro
|17,4547
|17,4594
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,0824
|20,1831
|% -0,92
|
|Frank
|17,3470
|17,4515
|% -0,36
|
|Riyal
|4,4498
|4,4721
|% 0,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-20,85
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.438
|6.525
|-65,00
|
|Yarım
|3.151
|3.191
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,13
|
Seans Raporu
15:25
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15:40OZKGY
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15:40OZKGY
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15:38XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 19, 136.00 milyon TL de
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15:38FENER
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