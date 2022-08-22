***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:26
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057455
BIST
13:373.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 24,71
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.046
En Düşük
3.011
13:3718,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:3718,1462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:371.011,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.011,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:37
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.326.867
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.722.206
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.782.307
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|1.162.345
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,42
|328.074.811
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,84
|43.752.803
|% -6,34
|
|DENGE
|2,10
|31.965.447
|% -5,83
|
|MTRYO
|2,00
|1.521.915
|% -5,21
|
|SKTAS
|3,01
|21.901.473
|% -5,05
|
|THYAO
|68,35
|1.908.215.008
|% -0,22
|
|SASA
|54,85
|1.512.835.923
|% 3,49
|
|EKGYO
|3,78
|1.305.865.317
|% 3,28
|
|PETKM
|11,79
|1.234.897.442
|% 1,64
|
|HEKTS
|42,00
|1.134.432.674
|% 6,98
|
|EKGYO
|3,78
|1.305.865.317
|% 3,28
|
|YKBNK
|5,68
|914.039.293
|% 0,18
|
|ADESE
|0,93
|123.990.535
|% 6,90
|
|DOHOL
|4,93
|625.187.288
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,91
|305.153.292
|% 4,30
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1208
|18,1268
|% 0,23
|
|Euro
|18,1359
|18,1462
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3352
|21,4422
|% 0,02
|
|Frank
|18,8220
|18,9354
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8109
|4,8351
|% 0,21
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.818
|6.873
|-64,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|-0,17
|