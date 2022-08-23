***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 10:45
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057703
BIST
12:143.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 43,82
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:1418,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1301
En Düşük
18,0210
12:1418,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:141.014,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.014,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BFREN
|1.306,80
|13.707.875
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|82.673.086
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.572.056
|% 9,97
|
|EDIP
|3,66
|19.538.408
|% 8,28
|
|KGYO
|17,69
|16.925.305
|% -5,90
|
|OYLUM
|3,69
|44.566.705
|% -3,66
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|ULAS
|3,87
|1.168.741
|% -3,25
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|THYAO
|68,35
|1.965.647.908
|% 0,89
|
|YKBNK
|5,98
|1.381.694.718
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,14
|1.334.776.451
|% 3,53
|
|PETKM
|11,77
|1.098.831.427
|% -1,67
|
|GARAN
|22,02
|1.094.401.321
|% 4,86
|
|EKGYO
|3,91
|982.318.434
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.381.694.718
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,22
|358.187.625
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,14
|1.334.776.451
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,92
|880.389.634
|% 6,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1222
|18,1315
|% 0,37
|
|Euro
|18,0019
|18,0127
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2784
|21,3851
|% 0,50
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8128
|4,8369
|% 0,45
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|6,89
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.889
|16,00
|
|Tam
|6.817
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,66
|97,66
|1,18
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27ISCTR
Yüzde 6.17 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 497, 057 adet işlem
-
12:26GOLTS
Yüzde 7.27 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 363 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, PGSUS
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 65 artarak (% 1.39 ) 2, 751
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, DMSAS, HKTM, SNPAM