***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:36
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073979
BIST
15:273.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 16,98
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
15:2718,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:2718,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:27982,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,19
|Açılış
|: 982,15
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TSPOR
|4,95
|280.868.324
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.587.785
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.198.164
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.597.900
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.334.338
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|232.828.537
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|72.532.855
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|64.251.232
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.065.905.148
|% 1,81
|
|SISE
|33,78
|2.775.701.062
|% 4,07
|
|SASA
|103,20
|2.245.138.419
|% 3,20
|
|AKBNK
|15,67
|2.209.299.201
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,65
|2.041.044.016
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,10
|949.192.561
|% 6,06
|
|TSKB
|3,10
|1.321.936.997
|% 6,90
|
|EKGYO
|4,61
|1.760.294.675
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,65
|2.041.044.016
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,92
|2.030.578.302
|% 2,69
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6114
|% 0,15
|
|Euro
|18,3618
|18,3683
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0103
|21,1157
|% 0,45
|
|Frank
|18,4833
|18,5947
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,06
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,40
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-28,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,38
|90,38
|-0,83
|
Seans Raporu
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