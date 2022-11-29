***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:48
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082823
BIST
12:084.923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,55
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
12:0818,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
12:0819,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0819
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
12:081.052,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.052,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BFREN
|3.800,00
|81.520.799
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|68.737.751
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|690.375.223
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.034.901
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|215.415.579
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|41.232.172
|% -9,94
|
|PRDGS
|15,84
|58.230.110
|% -8,97
|
|MZHLD
|14,33
|17.629.796
|% -6,40
|
|BAYRK
|9,92
|38.897.949
|% -6,06
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|115,70
|4.614.061.065
|% 0,52
|
|SISE
|39,14
|3.864.068.556
|% -2,93
|
|YKBNK
|12,05
|2.205.281.549
|% 1,26
|
|KRDMD
|14,75
|2.139.441.949
|% 3,07
|
|EKGYO
|7,16
|2.102.844.193
|% 3,47
|
|EKGYO
|7,16
|2.102.844.193
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,78
|560.627.378
|% 1,83
|
|YKBNK
|12,05
|2.205.281.549
|% 1,26
|
|KRDMD
|14,75
|2.139.441.949
|% 3,07
|
|TSKB
|4,08
|583.975.846
|% 2,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6425
|% 0,09
|
|Euro
|19,3294
|19,3408
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3751
|22,4873
|% 0,84
|
|Frank
|19,5588
|19,6766
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,60
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|10,49
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.032
|7.094
|58,00
|
|Yarım
|3.410
|3.468
|28,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,79
|0,24
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|2,03
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Seans Raporu
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