***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.04.2022 09:15
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019917
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0173
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7853
18:05923,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 923,05
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,45
|84.828.324
|% 0,00
|
|VERTU
|24,44
|33.147.555
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|SOKM
|13,27
|206.044.727
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,29
|26.649.182
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5732
|14,5813
|% -0,12
|
|Euro
|15,8015
|15,8297
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8875
|18,9822
|% -0,08
|
|Frank
|15,5514
|15,6450
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8752
|3,8947
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,73
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,00
|