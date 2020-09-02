***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 14:26
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yeşim Eminel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872939
BIST
14:241.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:247,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:248,7546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:24465,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:24
|PKENT
|1.131,30
|4.523.294
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|12.230.375
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,32
|72.820.497
|% -8,67
|
|OZBAL
|6,82
|112.096.895
|% -6,83
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|30,92
|617.294.045
|% 9,65
|
|GSRAY
|3,39
|554.311.119
|% 6,94
|
|SISE
|6,18
|445.716.081
|% -0,32
|
|PETKM
|4,00
|441.645.025
|% 1,01
|
|BJKAS
|3,25
|437.191.066
|% 4,84
|
|GSRAY
|3,39
|554.311.119
|% 6,94
|
|BJKAS
|3,25
|437.191.066
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|209.334.734
|% 1,14
|
|PETKM
|4,00
|441.645.025
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,91
|87.036.239
|% 7,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3828
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7495
|8,7546
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8268
|9,8761
|% -0,01
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.142
|-5,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-4,73
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-2,28
|
|Çeyrek
|747
|764
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,12
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|0,31
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:35KRTEK
Yüzde 7.09 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 475 adet işlem
-
14:34SAFKR
Yüzde 8.52 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 093, 363 adet işlem
-
14:33GSRAY
Yüzde 6.94 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 558, 067 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 73 artarak (% 0.22 ) 1, 225
-
14:32XU100
Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 6, 672.00 milyon TL de