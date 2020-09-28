***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2020 09:10
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nesibe Büyüknalbant tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876860
BIST
10:211.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:217,7385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:219,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0954
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:21463,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,72
|Açılış
|: 463,21
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TLMAN
|37,42
|3.831.284
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.831.991
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,18
|38.563.438
|% -5,30
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|ASELS
|17,48
|124.613.329
|% 1,51
|
|ITTFH
|5,69
|88.326.253
|% -0,70
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|CEMAS
|1,65
|35.840.872
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,12
|42.275.865
|% 0,47
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7396
|% 1,06
|
|Euro
|8,9952
|9,0024
|% 1,07
|
|Sterlin
|9,8548
|9,9042
|% 1,26
|
|Frank
|8,2980
|8,3480
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 1,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-0,43
|
|Altın Gr.
|463
|463
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,03
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,39
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, PETKM
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TRKCM, SODA
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.43 ) 1, 035
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BALAT, KERVN, TKURU, EKGYO, ATSYH, VANGD, SODSN, SUMAS, UZERB
-
10:34
CRFSA, UZERB, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında