***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2020 09:12
***OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYLUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Begüm Büyüknalbant tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876863
BIST
10:201.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:207,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:209,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0968
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:20463,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,72
|Açılış
|: 463,21
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TLMAN
|37,42
|3.833.567
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.878.675
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,14
|40.215.810
|% -6,03
|
|SISE
|7,36
|547.792.174
|% 4,10
|
|GARAN
|7,16
|267.495.789
|% -0,14
|
|ASELS
|17,44
|133.050.129
|% 1,28
|
|ITTFH
|5,70
|93.783.302
|% -0,52
|
|PETKM
|4,20
|84.381.308
|% -0,47
|
|SISE
|7,36
|547.792.174
|% 4,10
|
|GARAN
|7,16
|267.495.789
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,11
|52.717.574
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|63.139.191
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|37.208.691
|% 2,47
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7393
|% 1,06
|
|Euro
|8,9950
|9,0040
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8614
|9,9108
|% 1,33
|
|Frank
|8,2997
|8,3497
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 1,09
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
Seans Raporu
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