***OYLUM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.03.2020 09:43
***OYLUM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. ‘nin 28/02/2020 tarihinde başlayan %100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13/03/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823806
BIST
10:22109.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 2.021,23
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.937
10:226,2106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0504
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2113
En Düşük
6,1592
10:226,9127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9186
En Düşük
6,8589
10:22317,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,88
|Açılış
|: 317,89
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
318,59
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|5.225.359
|% 14,80
|
|SONME
|6,05
|1.403.999
|% 13,72
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|YESIL
|14,77
|4.638.544
|% 10,22
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|ESCOM
|2,90
|372.774
|% -6,45
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|SAMAT
|2,36
|2.003.421
|% -6,35
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|THYAO
|12,05
|131.812.059
|% 2,12
|
|ASELS
|28,86
|104.026.139
|% 2,20
|
|KARSN
|1,97
|87.823.671
|% 0,00
|
|GARAN
|9,80
|78.861.152
|% 2,40
|
|ODAS
|2,10
|46.702.613
|% 2,44
|
|KARSN
|1,97
|87.823.671
|% 0,00
|
|ODAS
|2,10
|46.702.613
|% 2,44
|
|IHYAY
|1,16
|21.078.360
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,48
|42.019.966
|% 3,77
|
|IHLGM
|1,32
|18.734.542
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8878
|7,9274
|% 0,60
|
|Frank
|6,4299
|6,4686
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6452
|1,6535
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,84
|
|Altın Gr.
|317
|318
|3,52
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,54
|