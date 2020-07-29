***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2020 15:15
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2020
Tescil Tarihi
23.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.07.2020
Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Bağımsız Denetim şirketinin seçimine İlişkin karar 23.07.2020 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863369
BIST
15:311.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -14,30
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:316,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:318,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2190
En Düşük
8,1145
15:31438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,39
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.876.006
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.705.583
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.762.446
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.368.317
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,10
|1.562.807.697
|% -1,04
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|700.419.595
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|187.085.848
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.677.795
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0185
|9,0637
|% 0,92
|
|Frank
|7,5593
|7,6049
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,58
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,80
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
Seans Raporu
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