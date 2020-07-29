***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.07.2020Tescil Tarihi23.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.07.2020Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Bağımsız Denetim şirketinin seçimine İlişkin karar 23.07.2020 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863369BIST