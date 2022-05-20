***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2022 16:02
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022 - 31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 20.05.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031469
BIST
16:472.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,78
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:4715,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0564
|Açılış
|: 15,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:4716,7987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0375
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:47941,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 941,11
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:45
|IMASM
|46,90
|19.906.023
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|SMART
|5,99
|29.787.471
|% 9,91
|
|LIDFA
|6,69
|8.793.577
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.992.980
|% 9,73
|
|ULUSE
|177,50
|71.323.199
|% -7,55
|
|SMRTG
|21,44
|133.797.251
|% -7,27
|
|MNDRS
|3,06
|28.688.032
|% -7,27
|
|SANKO
|10,92
|16.037.326
|% -6,91
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|GARAN
|16,02
|2.859.870.245
|% 2,36
|
|ASELS
|23,00
|2.737.931.366
|% 3,42
|
|THYAO
|42,78
|2.305.535.537
|% 0,90
|
|SISE
|19,48
|1.514.747.869
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,11
|1.381.021.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|1.313.132.941
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,62
|575.180.990
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|218.292.444
|% 1,71
|
|GARAN
|16,02
|2.859.870.245
|% 2,36
|
|AKBNK
|8,11
|1.381.021.822
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8940
|15,9003
|% 0,37
|
|Euro
|16,7936
|16,8103
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,8138
|19,9132
|% 0,35
|
|Frank
|16,2638
|16,3618
|% 0,05
|
|Riyal
|4,2275
|4,2487
|% 0,17
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-1,93
|
|Altın Gr.
|941
|941
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.350
|1,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|-26,76
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|-12,95
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-6,48
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|
Seans Raporu
16:45
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17:00SAFKR
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 705, 630 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 5 kaybederek (% -0.40 ) 2, 645
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16:58XU100
Endeks 2, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 27, 899.00 milyon TL de
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16:57PENTA
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 343.00 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 451 adet işlem
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16:53XU100
Endeks 2, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 27, 657.00 milyon TL de