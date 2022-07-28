***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.07.2022 09:58
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.07.2022
Tescil Tarihi
22.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.07.2022-10624
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, N43 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'ye yetki verilmesine ilişkin karar 22.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 25.07.2022 tarihli ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048427
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.002,03
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9031
|17,9136
|% 0,19
|
|Euro
|18,3426
|18,3815
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,7297
|21,8387
|% 0,27
|
|Frank
|18,6028
|18,7148
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7537
|4,7776
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,92
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.728
|6.809
|18,00
|
|Yarım
|3.278
|3.329
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem