***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 15:46
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şi
rket Yönetim Kurulumuzun 13.04.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137599
BIST
16:105.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,93
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:1019,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:1021,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1740
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:101.268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3259
|19,3315
|% 0,13
|
|Euro
|21,3710
|21,3912
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1376
|24,2586
|% 0,41
|
|Frank
|21,6876
|21,8183
|% 1,05
|
|Riyal
|5,1354
|5,1612
|% 0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:08
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16:23HUBVC
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16:21
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 0.56 ) 4, 656
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VKFYO, BALAT, DGGYO, ETILR, POLTK, UFUK, AYCES, KRGYO, SANEL