***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2023-31/12/2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 13.04.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin, Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin SPK'nın Seri:II, N14.1 sayılı Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin önerisi müzakere edilerek kabul edilmiş ve ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137599BIST