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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme

13.05.2020 16:04
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Devri) maddesi sermaye artırımı sonrası değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. Saygıyla arz ederiz.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/04/2020 30/04/2020 10069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844721


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