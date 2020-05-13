***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
13.05.2020 16:04
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Devri) maddesi sermaye artırımı sonrası değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. Saygıyla arz ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/04/2020 30/04/2020 10069
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844721
BIST
15:57100.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.088,74
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
15:576,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0186
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
15:577,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
15:57384,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,12
|Açılış
|: 384,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
384,46
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|992.541
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|879.686
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.079
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.780.826
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,38
|2.010.854
|% -8,11
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,86
|1.567.683.012
|% 5,25
|
|ECILC
|5,96
|534.841.323
|% 9,96
|
|THYAO
|10,70
|494.773.728
|% 0,56
|
|ISFIN
|3,88
|492.632.332
|% 4,02
|
|GARAN
|7,99
|460.905.959
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,48
|434.852.330
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,31
|167.749.684
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|492.632.332
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,20
|259.106.635
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|198.580.146
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5762
|8,6192
|% 0,28
|
|Frank
|7,1822
|7,2254
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8522
|1,8614
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|8,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.512
|1,50
|
|Tam
|2.543
|2.577
|1,50
|
|Yarım
|1.241
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,06
|
Seans Raporu
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-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, VAKBN, KCHOL
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 847, 33 artarak (% 0.91 ) 93, 816
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, MEGAP, ALYAG, DENGE, MEGAP, TKURU, EMNIS, EGCYO, ARTI, BRKO
-
16:10
VKFYO, AVHOL, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
KSTUR, COSMO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında