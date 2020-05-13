***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Devri) maddesi sermaye artırımı sonrası değiştirilmiş olup, ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır. Saygıyla arz ederiz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/04/2020 30/04/2020 10069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844721BIST