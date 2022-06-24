***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
24.06.2022 15:00
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/06/2022 24/06/2022 10606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039109
BIST
17:012.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,56
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.568
En Düşük
2.525
17:0117,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:0118,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:011.017,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.017,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ECZYT
|52,80
|104.765.948
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.997.277
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.738.611
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,65
|35.449.662
|% -5,49
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,40
|7.494.727
|% -3,99
|
|THYAO
|50,40
|4.933.355.124
|% -0,30
|
|ASELS
|24,70
|2.133.695.718
|% 6,01
|
|EREGL
|28,04
|1.728.788.334
|% 1,67
|
|SISE
|21,90
|1.538.044.021
|% 1,58
|
|KRDMD
|12,71
|1.105.158.401
|% 1,27
|
|ODAS
|3,22
|961.138.823
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,77
|759.296.201
|% -1,45
|
|TSKB
|2,12
|277.404.507
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,60
|266.653.978
|% 0,39
|
|THYAO
|50,40
|4.933.355.124
|% -0,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3635
|17,3738
|% 0,12
|
|Euro
|18,3403
|18,3589
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2775
|21,3842
|% 0,42
|
|Frank
|18,1115
|18,2206
|% 0,88
|
|Riyal
|4,6160
|4,6391
|% 0,22
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.774
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,53
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15AKSGY
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 614, 695 adet işlem
-
17:14AKSGY
Yüzde 8.39 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 545, 078 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TAVHL, SASA
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 39 artarak (% 0.63 ) 2, 287
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, BASCM, MAKIM