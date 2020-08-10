***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867384BIST