***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400Transferler-1.057.159 1.057.159Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.163.912 9.067Dönem Sonu Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 23.514.922Transferler148.543 -148.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.286Sermaye Arttırımı1.708.000 153.792Dönem Sonu Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.596.174 5.703.434Dönem Karı (Zararı)1.786.297 148.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.784.364 1.494.700Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 2.236.839 1.622.343Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.976 5.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler101.335 71.673Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-29.354Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.641 -36.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 105.564 46.361Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4-7 130.717 32.841Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler204.268 -212.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.166.835 4.060.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.199.449 -2.228.046İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -6.469.203 -1.953.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.730.246 -274.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler56.943 -55.164İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14 56.943 -55.164Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.021.821 1.635.709Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-2.021.821 1.635.709Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.488.549 -1.614.360Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 34İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -211.714 5.765.734Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.725 -57.324İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14 -18.725 -57.324Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-82.461 -109.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.423 67.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -14.423 67.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.596.174 5.703.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-259.025 -5.201.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri348.390 5.081.840Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 348.390 5.081.840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-607.415 -10.283.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -607.415 -10.283.330Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.569.800 -855.107Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.708.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.861.000 -855.107Kredilerden Nakit Girişleri13 6.861.000 -855.107Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-285.399 -353.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-285.399 -353.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.008.669 2.361.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.723.270 2.008.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.723.270 2.008.669Ticari Alacaklar21.040.440 11.840.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 15.311.548 8.842.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.728.892 2.998.646Diğer Alacaklar53.263 110.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 53.263 110.206Stoklar8 6.048.171 4.559.622Peşin Ödenmiş Giderler9 256.928 306.036Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar179.554 0Diğer Dönen Varlıklar10 191.841 177.418ARA TOPLAM29.493.467 19.002.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.493.467 19.002.942DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 28.495.518 30.456.516Arazi ve Arsalar6.975.000 6.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri845.870 915.805Binalar4.111.138 4.292.636Tesis, Makine ve Cihazlar16.426.660 18.055.579Taşıtlar98.384 179.750Mobilya ve Demirbaşlar38.466 37.746Kullanım Hakkı Varlıkları11/b 1.019.455 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.727 39.545Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 27.727 39.545Peşin Ödenmiş Giderler9 235.744 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.321.849 2.165.392Diğer Duran Varlıklar10 239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.850.532 33.411.692TOPLAM VARLIKLAR62.343.999 52.414.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 3.092.550 174.655Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.644.541 7.360.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.644.541 7.360.095Banka Kredileri13 5.422.285 7.360.095Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 222.256 0Ticari Borçlar10.656.782 10.868.496İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.656.782 10.868.496Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 497.109 371.903Diğer Borçlar120.543 139.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 120.543 139.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 176.554 259.015Kısa Vadeli Karşılıklar78.403 33.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 78.403 33.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 0 1.801.548ARA TOPLAM20.266.482 21.008.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.266.482 21.008.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 10.663.845 4.011.243İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.663.845 4.011.243Banka Kredileri13 9.892.158 4.011.243Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 771.687 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 301.323 0Uzun Vadeli Karşılıklar497.476 321.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 497.476 321.417Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 3.509.348 3.559.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.971.992 7.891.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.238.474 28.899.712ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.105.525 23.514.922Ödenmiş Sermaye19 13.808.800 12.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.361.542 5.207.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.724.256 15.782.542Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.724.256 15.782.542Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 15.947.691 15.947.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18-19 -223.435 -165.149Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -9.575.370 -9.723.913Net Dönem Karı veya Zararı1.786.297 148.543Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.105.525 23.514.922TOPLAM KAYNAKLAR62.343.999 52.414.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 54.608.903 40.388.387Satışların Maliyeti20 -48.165.497 -35.808.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.443.406 4.580.256BRÜT KAR (ZARAR)6.443.406 4.580.256Genel Yönetim Giderleri21 -2.139.508 -1.617.710Pazarlama Giderleri21 -1.540.904 -877.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.291.986 2.493.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.333.348 -2.145.298ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.721.632 2.433.195Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 230.217 135.968Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.951.849 2.569.163Finansman Gelirleri80.784 0Finansman Giderleri25 -2.436.025 -2.633.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.596.608 -63.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri189.689 212.521Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 -58.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 189.689 270.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.786.297 148.543DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.786.297 148.543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.786.297 148.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 0,13600000 0,01220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.285 5.172.979Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 7.089.207Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.725 11.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.440 -1.927.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 16.440 -1.927.561Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.285 5.172.979TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.728.012 5.321.522Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.728.012 5.321.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821237BIST