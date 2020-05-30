***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922Transferler148.543 -148.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.943 -205.228 -205.228Dönem Sonu Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -150.206 -9.575.370 671.425 24.201.290 0 24.201.290Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.443Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -213.992 -7.789.073 143.099 41.136.506 0 41.136.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.043.539 -1.513.626Dönem Karı (Zararı)143.099 671.425Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)143.099 671.425Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler518.717 584.271Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 619.381 559.998Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 209.269Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -100.664 -184.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.019.586 -2.990.974Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.766 -3.114.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 1.063.437 -2.811.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.088.203 -302.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200.554 59.011İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14 -200.554 59.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -573.772 -490.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 335.421 -80.200Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.479.706 660.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.479.706 660.004Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.209 -25.170İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-76.209 -25.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.357.770 -1.735.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-685.769 221.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI339.117 -5.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 339.117 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.830Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.878.202 2.753.017Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 13.808.800İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 2.753.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -2.000.236 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 69.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.173.780 1.233.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.173.780 1.233.561DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.723.270 2.008.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.897.050 3.242.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.897.050 1.723.270Ticari Alacaklar21.065.206 21.040.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.248.111 15.311.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.817.095 5.728.892Diğer Alacaklar253.817 53.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 253.817 53.263Stoklar8 6.621.943 6.048.171Peşin Ödenmiş Giderler9 167.349 256.928Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.778 179.554Diğer Dönen Varlıklar10 231.046 191.841ARA TOPLAM40.243.189 29.493.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.243.189 29.493.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 28.166.165 28.495.518Kullanım Hakkı Varlıkları11/b 1.088.494 1.019.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.963 27.727Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 17.963 27.727Peşin Ödenmiş Giderler9 0 235.744Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.355.011 2.321.849Diğer Duran Varlıklar10 241 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.377.874 32.850.532TOPLAM VARLIKLAR72.621.063 62.343.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.516.194 3.092.550Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.384.460 5.644.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.384.460 5.644.541Banka Kredileri13 5.035.872 5.422.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 348.588 222.256Ticari Borçlar9.177.076 10.656.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.177.076 10.656.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 652.544 497.109Diğer Borçlar44.334 120.543İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 44.334 120.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 223.241 176.554Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 105.753 78.403ARA TOPLAM18.103.602 20.266.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.103.602 20.266.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 9.213.039 10.663.845İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.213.039 10.663.845Banka Kredileri13 8.854.691 9.892.158Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 358.348 771.687Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 62.656 301.323Uzun Vadeli Karşılıklar611.627 497.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 611.627 497.476Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.493.633 3.509.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.380.955 14.971.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.484.557 35.238.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.136.506 27.105.525Ödenmiş Sermaye18 27.617.600 13.808.800Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.361.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.733.699 15.724.256Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.733.699 15.724.256Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 15.947.691 15.947.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -213.992 -223.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -7.789.073 -9.575.370Net Dönem Karı veya Zararı143.099 1.786.297Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.136.506 27.105.525TOPLAM KAYNAKLAR72.621.063 62.343.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 19.296.915 13.716.965Satışların Maliyeti19 -16.982.388 -11.976.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.314.527 1.740.822BRÜT KAR (ZARAR)2.314.527 1.740.822Genel Yönetim Giderleri20 -682.051 -733.036Pazarlama Giderleri20 -934.146 -475.667Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 868.630 1.115.539Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -492.942 -687.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.074.018 960.301Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 45.186 19.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.119.204 979.510Finansman Gelirleri24 11.905 19.060Finansman Giderleri24 -1.039.554 -444.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.555 554.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri51.544 117.140Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 51.544 117.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)143.099 671.425DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)143.099 671.425Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları143.099 671.425Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,00860000 0,05540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.441 14.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.104 19.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.663 -4.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.663 -4.214Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.441 14.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)152.540 686.368Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları152.540 686.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847894BIST