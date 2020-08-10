***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:11
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.690 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.924 0 23.514.924
Transferler
148.543 -148.543
Sermaye Arttırımı
1.708.800 153.792
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 -336.425
Dönem Sonu Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -501.571 -9.575.370 1.103.221 26.144.313 0 26.144.313
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.786.297 -1.786.297 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
16.927 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -206.508 -7.789.073 1.162.288 42.163.179 0 42.163.179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.758.995 -3.547.619
Dönem Karı (Zararı)
1.162.288 1.103.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.162.288 1.103.221
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.071.676 1.259.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.174.934 1.122.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-103.258 136.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.047.900 -4.334.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.608 -2.353.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 -1.418.709 -2.742.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6 1.487.317 389.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.319 29.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.319 29.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 70.860 -293.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.162.953 -2.420.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.162.953 -2.420.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.904 704.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.904 704.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.813.936 -1.971.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-945.059 -1.575.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.484.770 -5.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 133.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.618.211 -5.831
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.618.211 -5.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.512.580 3.521.958
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800