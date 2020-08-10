***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.690 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.924 0 23.514.924Transferler148.543 -148.543Sermaye Arttırımı1.708.800 153.792Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1 -336.425Dönem Sonu Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -501.571 -9.575.370 1.103.221 26.144.313 0 26.144.313Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.786.297 -1.786.297 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16.927 0Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -206.508 -7.789.073 1.162.288 42.163.179 0 42.163.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.758.995 -3.547.619Dönem Karı (Zararı)1.162.288 1.103.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.162.288 1.103.221Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.071.676 1.259.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.174.934 1.122.507Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-103.258 136.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.047.900 -4.334.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.608 -2.353.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 -1.418.709 -2.742.950İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3,6 1.487.317 389.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-199.319 29.087İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-199.319 29.087Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 70.860 -293.355Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.162.953 -2.420.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.162.953 -2.420.773Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.904 704.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)174.904 704.366Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.813.936 -1.971.691Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-945.059 -1.575.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.484.770 -5.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri133.441 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 133.441 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.618.211 -5.831Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.618.211 -5.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.512.580 3.521.958Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800