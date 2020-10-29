***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.146 -9.723.913 148.543 23.514.925 0 23.514.925Transferler148.543 -148.543Dönem Karı (Zararı)1.545.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-315.613Sermaye Arttırımı1.708.800 153.792Dönem Sonu Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -480.759 -9.575.370 1.545.705 26.607.609 0 26.607.609Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Dönem Karı (Zararı)3.261.586Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.115Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -242.550 -7.789.073 3.261.586 44.226.435 0 44.226.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.514.128 -5.810.944Dönem Karı (Zararı)3.261.586 1.545.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.261.586 1.545.705Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.595.318 1.965.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.711.990 1.679.682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-116.672 285.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.710.747 -7.772.414Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.253.346 -3.813.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -3.228.656 -3.342.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.975.310 -471.063Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.617 -86.643İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -50.617 -86.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.735.682 -891.156Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-161.366 -263.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.510.197 -2.632.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.510.197 -2.632.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler461 -85.263İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 461 -85.263Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.853.843 -4.261.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-660.285 -1.549.736YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.015.784 -34.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 149.885 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.165.669 -34.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.476.521 5.297.168Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800 1.862.592Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800 1.862.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.489.668 3.434.576Kredilerden Nakit Girişleri9 12.489.668 3.434.576Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.821.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.946.609 -547.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.946.609 -547.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.460.673 2.008.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.407.282 1.460.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.407.282 1.723.270Ticari Alacaklar22.293.786 21.040.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 18.540.204 15.311.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.753.582 5.728.892Diğer Alacaklar103.880 53.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.880 53.263Stoklar7 9.783.853 6.048.171Peşin Ödenmiş Giderler624.375 256.928İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler624.375 256.928Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar73.991 179.554Diğer Dönen Varlıklar1.347.049 191.841İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.347.049 191.841ARA TOPLAM45.634.216 29.493.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.634.216 29.493.467DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar8 31.880.045 28.495.518Kullanım Hakkı Varlıkları1.138.038 1.019.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.611 27.727Peşin Ödenmiş Giderler29.663 235.744Ertelenmiş Vergi Varlığı2.379.417 2.321.849Diğer Duran Varlıklar239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.197.013 32.850.532TOPLAM VARLIKLAR81.831.229 62.343.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar170.071 3.092.550İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 170.071 3.092.550Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.670.987 5.644.541İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.670.987 5.644.541Banka Kredileri9 10.501.910 5.422.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar169.077 222.256Ticari Borçlar7.146.585 10.656.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.146.585 10.656.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar560.352 497.109Diğer Borçlar57.761 120.543İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar57.761 120.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)514.433 176.554Kısa Vadeli Karşılıklar0 78.403Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 0 78.403ARA TOPLAM19.120.189 20.266.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.120.189 20.266.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.064.522 10.663.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.064.522 10.663.845Banka Kredileri9 13.402.733 9.892.158Kiralama İşlemlerinden Borçlar661.789 771.687Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)334.747 301.323Uzun Vadeli Karşılıklar591.704 497.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 591.704 497.476Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.493.632 3.509.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.484.605 14.971.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.604.794 35.238.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.226.435 27.105.525Ödenmiş Sermaye12 27.617.600 13.808.800Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.361.542Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.705.141 15.724.256Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.947.691 15.947.691Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.947.691 15.947.691Diğer Kazançlar (Kayıplar)-242.550 -223.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -7.789.073 -9.575.370Net Dönem Karı veya Zararı3.261.586 1.786.297Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.226.435 27.105.525TOPLAM KAYNAKLAR81.831.229 62.343.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 52.263.832 37.129.940 15.184.589 11.869.775Satışların Maliyeti13 -43.933.759 -32.458.226 -12.204.867 -10.824.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.330.073 4.671.714 2.979.722 1.045.486BRÜT KAR (ZARAR)8.330.073 4.671.714 2.979.722 1.045.486Genel Yönetim Giderleri-1.812.794 -1.621.142 -503.727 -481.571Pazarlama Giderleri-2.599.175 -1.064.169 -723.827 -336.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.224.724 1.993.654 732.220 782.767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.049.775 -1.280.553 -102.893 -191.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.093.053 2.699.504 2.381.495 818.654Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 541.285 151.194 257.142 47.050Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.634.338 2.850.698 2.638.637 865.704Finansman Gelirleri11.905 71.895 -1 45.986Finansman Giderleri-2.452.555 -1.596.980 -443.205 -527.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.193.688 1.325.613 2.195.431 384.314Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri67.898 220.092 -96.133 58.170Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 67.898 220.092 -96.133 58.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.261.586 1.545.705 2.099.298 442.484DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.261.586 1.545.705 2.099.298 442.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.261.586 1.545.705 2.099.298 442.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.117 -315.611 -36.041 20.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.508 -404.629 -46.206 26.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.391 89.018 10.165 -5.870Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.391 89.018 10.165 -5.870Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.117 -315.611 -36.041 20.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.242.469 1.230.094 2.063.257 463.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.242.469 1.230.094 2.063.257 463.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884740BIST