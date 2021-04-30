***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:10
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.443
Dönem Karı (Zararı)
143.099
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -213.992 -7.789.073 143.099 41.136.506 0 41.136.506
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Dönem Karı (Zararı)
2.555.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 83.489
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 0 47.168.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.474.587 -2.043.539
Dönem Karı (Zararı)
2.555.181 143.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.555.181 143.099
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
599.222 518.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 660.638 619.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -105.686 -100.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-100.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.592.185 -2.019.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.599.153 -24.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.961.618 1.063.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.637.535 -1.088.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -74.518 -200.554
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.518 -200.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.924.260 -573.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -109.525 335.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.144.486 -1.479.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.144.486 -1.479.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.221 -76.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.221 -76.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.437.782 -1.357.770
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
963.195 -685.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-460.887 339.Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 455 339.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -461.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-658.640 11.878.202
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 13.808.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.658.640 -2.000.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 69.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.594.114 10.173.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.594.114 10.173.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.109.855 1.723.270
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.515.741 11.897.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.515.741 15.109.855
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
29.194.797 21.595.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 18.438.831 16.477.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.755.966 5.118.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
162.601 88.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 162.601 88.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 10.555.783 8.631.523
Peşin Ödenmiş Giderler
9 901.228 791.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14.155 86.909
Diğer Dönen Varlıklar
10 645.864 777.755
ARA TOPLAM
52.990.169 47.081.472
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.990.169 47.081.472
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 31.455.015 31.653.118
Arazi ve Arsalar
6.975.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
758.450 775.934
Binalar
3.891.849 3.937.629
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.081.663 19.658.361
Taşıtlar
234.917 250.618
Mobilya ve Demirbaşlar
51.793 55.576
Yapılmakta Olan Yatırımlar
461.343 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
11/b 836.796 901.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.314 17.963
Diğer Haklar
16.314 17.963
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.760.083 2.396.993
Diğer Duran Varlıklar
10 239 239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.818.447 35.719.478
TOPLAM VARLIKLAR
88.808.616 82.800.950
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.652.579 13.185.139
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
102.445 169.963
Banka Kredileri
13 102.445 169.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 13.550.134 13.015.176
Banka Kredileri
13.493.634 12.798.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.500 216.947
Ticari Borçlar
10.838.114 7.693.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.838.114 7.693.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 784.390 378.277
Diğer Borçlar
51.587 80.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 51.587 80.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.407.615 1.051.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.407.615 1.051.316
ARA TOPLAM
26.734.285 22.389.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.734.285 22.389.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.180.209 11.282.777
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.180.209 11.282.777
Banka Kredileri
13 9.485.170 10.855.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 695.039 427.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 714.804 598.058
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 25.613 25.607
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.985.481 3.502.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.906.107 15.408.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.640.392 37.797.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.168.224 45.003.217
Ödenmiş Sermaye
18 27.617.600 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.278.350 15.668.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.474.026 15.947.691
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 15.474.026 15.947.691
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -195.676 -279.165
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.714.090 -7.789.073
Net Dönem Karı veya Zararı
2.555.183 4.074.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.168.224 45.003.217
TOPLAM KAYNAKLAR
88.808.616 82.800.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 22.550.880 19.296.915
Satışların Maliyeti
19 -19.235.743 -16.982.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.315.137 2.314.527
BRÜT KAR (ZARAR)
3.315.137 2.314.527
Genel Yönetim Giderleri
20 -699.860 -682.051
Pazarlama Giderleri
20 -959.797 -934.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.627.012 868.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -808.919 -492.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.473.573 1.074.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 241.782 45.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.715.355 1.119.204
Finansman Gelirleri
24 0 11.905
Finansman Giderleri
24 -527.085 -1.039.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.188.270 91.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
366.911 51.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 366.911 51.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.555.181 143.099
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.555.181 143.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.555.181 143.099
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyeleriden hisse başşına kazanç kayıp 26 0,09250000 0,00860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-400.914 9.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.001 12.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-497.915 -2.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-497.915 -2.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-400.914 9.441
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.154.267 152.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.154.267 152.540
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933503
BIST