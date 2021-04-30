***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.443Dönem Karı (Zararı)143.099Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -213.992 -7.789.073 143.099 41.136.506 0 41.136.506Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217Transferler4.074.983 -4.074.983Dönem Karı (Zararı)2.555.183Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-473.665 83.489Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 0 47.168.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.474.587 -2.043.539Dönem Karı (Zararı)2.555.181 143.099Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.555.181 143.099Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler599.222 518.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 660.638 619.381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.270Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -105.686 -100.664Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-100.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.592.185 -2.019.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.599.153 -24.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.961.618 1.063.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.637.535 -1.088.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14 -74.518 -200.554İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.518 -200.554Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -1.924.260 -573.772Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -109.525 335.421Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.144.486 -1.479.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.144.486 -1.479.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.221 -76.209İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-29.221 -76.209Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.437.782 -1.357.770Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)963.195 -685.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-460.887 339.Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 455 339.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -461.342FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-658.640 11.878.202Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.808.800Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 13.808.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000Kredilerden Nakit Girişleri13 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -1.658.640 -2.000.236Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 69.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.594.114 10.173.780Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.594.114 10.173.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.109.855 1.723.270DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.515.741 11.897.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.515.741 15.109.855Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar29.194.797 21.595.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 18.438.831 16.477.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.755.966 5.118.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar162.601 88.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14 162.601 88.083Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar8 10.555.783 8.631.523Peşin Ödenmiş Giderler9 901.228 791.703Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14.155 86.909Diğer Dönen Varlıklar10 645.864 777.755ARA TOPLAM52.990.169 47.081.472TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.990.169 47.081.472DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 31.455.015 31.653.118Arazi ve Arsalar6.975.000 6.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri758.450 775.934Binalar3.891.849 3.937.629Tesis, Makine ve Cihazlar19.081.663 19.658.361Taşıtlar234.917 250.618Mobilya ve Demirbaşlar51.793 55.576Yapılmakta Olan Yatırımlar461.343 0Kullanım Hakkı Varlıkları11/b 836.796 901.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 16.314 17.963Diğer Haklar16.314 17.963Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.760.083 2.396.993Diğer Duran Varlıklar10 239 239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.818.447 35.719.478TOPLAM VARLIKLAR88.808.616 82.800.950KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.652.579 13.185.139İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar102.445 169.963Banka Kredileri13 102.445 169.963İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 13.550.134 13.015.176Banka Kredileri13.493.634 12.798.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.500 216.947Ticari Borçlar10.838.114 7.693.628İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.838.114 7.693.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 784.390 378.277Diğer Borçlar51.587 80.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 51.587 80.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.407.615 1.051.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.407.615 1.051.316ARA TOPLAM26.734.285 22.389.168TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.734.285 22.389.168UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.180.209 11.282.777İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.180.209 11.282.777Banka Kredileri13 9.485.170 10.855.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar11/b 695.039 427.655Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 714.804 598.058Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 25.613 25.607Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.985.481 3.502.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.906.107 15.408.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.640.392 37.797.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.168.224 45.003.217Ödenmiş Sermaye18 27.617.600 27.617.600Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.431.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.278.350 15.668.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.474.026 15.947.691Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 15.474.026 15.947.691Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -195.676 -279.165Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -3.714.090 -7.789.073Net Dönem Karı veya Zararı2.555.183 4.074.983TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.168.224 45.003.217TOPLAM KAYNAKLAR88.808.616 82.800.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 22.550.880 19.296.915Satışların Maliyeti19 -19.235.743 -16.982.388TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.315.137 2.314.527BRÜT KAR (ZARAR)3.315.137 2.314.527Genel Yönetim Giderleri20 -699.860 -682.051Pazarlama Giderleri20 -959.797 -934.146Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.627.012 868.630Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -808.919 -492.942ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.473.573 1.074.018Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 241.782 45.186Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.715.355 1.119.204Finansman Gelirleri24 0 11.905Finansman Giderleri24 -527.085 -1.039.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.188.270 91.555Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri366.911 51.544Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 366.911 51.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.555.181 143.099DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.555.181 143.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.555.181 143.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyeleriden hisse başşına kazanç kayıp 26 0,09250000 0,00860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-400.914 9.441Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.001 12.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-497.915 -2.663Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-497.915 -2.663Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-400.914 9.441TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.154.267 152.540Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.154.267 152.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933503BIST