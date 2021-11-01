***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:29
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.115
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -242.550 -7.789.073 3.261.586 44.226.435 0 44.226.435
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217
Transferler
4.074.983 -4.074.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 -221.806
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 0 427.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
345.390 25.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.129.583 598.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.129.583 598.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.992.207 3.502.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.590.957 15.408.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.630.545 37.797.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.838.922 45.003.217
Ödenmiş Sermaye
12 27.617.600 27.617.600
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.431.181 5.431.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.973.055 15.668.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.973.055 15.668.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.474.026 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -500.971 -279.165
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -3.714.090 -7.789.073
Net Dönem Karı veya Zararı
4.531.176 4.074.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.838.922 45.003.217
TOPLAM KAYNAKLAR
89.469.467 82.800.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 70.897.271 52.263.832 23.922.860 15.184.589
Satışların Maliyeti
13 -62.028.655 -43.933.759 -21.822.928 -12.204.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722
BRÜT KAR (ZARAR)
8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722
Genel Yönetim Giderleri
-2.159.299 -1.812.794 -733.678 -503.727
Pazarlama Giderleri
-4.132.470 -2.599.175 -1.771.258 -723.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.685.218 2.224.724 1.329.051 732.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.415.272 -1.049.775 -1.077.685 -102.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.846.793 5.093.053 -153.638 2.381.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
600.390 541.285 74.796 257.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.447.183 5.634.338 -78.842 2.638.637
Finansman Gelirleri
0 11.905 -1
Finansman Giderleri
-1.434.105 -2.452.555 -318.117 -443.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.013.078 3.193.688 -396.959 2.195.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
518.098 67.898 127.700 -96.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 518.098 67.898 127.700 -96.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-239.543 -19.117 208.076 -36.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-310.057 -24.508 157.974 -46.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.514 5.391 50.102 10.165
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.514 5.391 50.102 10.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.543 -19.117 208.076 -36.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973592
BIST