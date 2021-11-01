***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525Transferler1.786.297 -1.786.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.115Sermaye Arttırımı13.808.800 69.639Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -242.550 -7.789.073 3.261.586 44.226.435 0 44.226.435Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 0 45.003.217Transferler4.074.983 -4.074.983Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-473.665 -221.806Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 0 427.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)345.390 25.607Uzun Vadeli Karşılıklar1.129.583 598.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.129.583 598.058Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.992.207 3.502.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.590.957 15.408.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.630.545 37.797.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.838.922 45.003.217Ödenmiş Sermaye12 27.617.600 27.617.600Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.431.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.973.055 15.668.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.973.055 15.668.526Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.474.026 15.947.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -500.971 -279.165Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -3.714.090 -7.789.073Net Dönem Karı veya Zararı4.531.176 4.074.983TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.838.922 45.003.217TOPLAM KAYNAKLAR89.469.467 82.800.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 70.897.271 52.263.832 23.922.860 15.184.589Satışların Maliyeti13 -62.028.655 -43.933.759 -21.822.928 -12.204.867TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722BRÜT KAR (ZARAR)8.868.616 8.330.073 2.099.932 2.979.722Genel Yönetim Giderleri-2.159.299 -1.812.794 -733.678 -503.727Pazarlama Giderleri-4.132.470 -2.599.175 -1.771.258 -723.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.685.218 2.224.724 1.329.051 732.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.415.272 -1.049.775 -1.077.685 -102.893ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.846.793 5.093.053 -153.638 2.381.495Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler600.390 541.285 74.796 257.142Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.447.183 5.634.338 -78.842 2.638.637Finansman Gelirleri0 11.905 -1Finansman Giderleri-1.434.105 -2.452.555 -318.117 -443.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.013.078 3.193.688 -396.959 2.195.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri518.098 67.898 127.700 -96.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 518.098 67.898 127.700 -96.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.531.176 3.261.586 -269.259 2.099.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-239.543 -19.117 208.076 -36.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-310.057 -24.508 157.974 -46.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70.514 5.391 50.102 10.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri70.514 5.391 50.102 10.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-239.543 -19.117 208.076 -36.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.291.633 3.242.469 -61.183 2.063.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973592BIST